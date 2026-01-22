Kibirkstis: 84-65

Haberler

Basketbol Kadınlar EuroCup son 16 turu rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Kibirkstis'i 84-65 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Yasmina Alcaraz Moreno, Laure Coanus, Branimir Galiç

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 5, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 6, Asena Yalçın 8, Sinem Ataş 11, Juskaite 12, Sventoraite 1, Geiselsoder 11, Burke 20, Esra Ural Topuz, Vanloo 8, Yahupova 2,

KİBİRKSTİS: Aukstikalnyt 10, Wadouk 8, Horst 6, Labuckiene 8, Meskonyte 4, Radiç 7, Dean 7, Brown 4, Use 10, Miknaite 1

1'İNCİ PERİYOT: 25-24

DEVRE: 51-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-50

5 FAUL: Sventoraite (ÇBK Mersin )

Basketbol Kadınlar EuroCup son 16 turu rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Kibirkstis'i konuk etti. Karşılaşmayı 84-65'lik skorla kazanan ev sahibi ÇBK Mersin, çeyrek finale yükseldi.

