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ÇBK Mersin, Emlak Konut'u Zorla Yendi

ÇBK Mersin, Emlak Konut'u Zorla Yendi
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut'u 83-82 mağlup etti. Karşılaşmada en çok sayı atan oyuncu ÇBK Mersin'den Howard oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Emlak Konut'u 83-82 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Halil Erkoç, Barış Turgut, Özkan Talo

ÇBK Mersin: Anderson 18, Rupert 16, Howard 23, Pelin Derya Bilgiç 21, Sinem Ataş 2, Araujo, Asena Yalçın 3, Derin Yaya, Feride Şevval Akalan

Emlak Konut: Thomas 15, Ndour 18, Parks 10, Macaulay 23, Sehernaz Çidal, Berfin Sertoğlu 13, Gamze Takmaz 3

1. Periyot: 18-20 (Emlak Konut lehine)

Devre: 44-42 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 59-57 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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