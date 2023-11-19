ÇBK Mersin, Çankaya Üniversitesi'ni 95-92 Yendi
Spor Haberleri
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 95-92 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Çağlar Özkan, Uğur Yüksel, Burak Pehlivan
ÇBK Mersin : Asena Yalçın, Kiss 8, Mabrey 21, Holingsvorth 10, Iagupova 16, Williams 12, Melis Gülcan 9, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 10, Meltem Avcı 1
Çankaya Üniversitesi : Walker 22, Melike Yalçınkaya 5, McCarty-Williams 30, Melike Tuğba Oral 6, Pierre-Louis 20, Fontaine, Gülse Uğur 9, Heja Yıldırım
1. Periyot: 25-22
Devre: 58-52
3. Periyot: 81-67
Beş faulle çıkanlar: 38.16 Asena Yalçın (ÇBK Mersin ), 39.30 Walker, 39.57 Pierre-Louis ( Çankaya Üniversitesi )
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 95-92 yendi.