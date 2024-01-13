ÇBK Mersin, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 85-54 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Uğur Yüksel, Kadir Giray Esen
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 19, Coulibaly 4, Tuba Poyraz 10, Eda Şahin 1, Wallace 12, Fluker 8, Gülfer Tokatlı
ÇBK Mersin : Asena Yalçın, Williams 10, Kiss 17, Melis Gürcan 5, Mabrey 24, Cornelius 10, Derin Yaya, Sinem Ataş 10, Holingsvorth 5, Meltem Avcı 4
1. Periyot: 10-23
Devre: 37-42
3. Periyot: 46-64
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 85-54 yendi.