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ÇBK Mersin, Bursa Uludağ Basketbol'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 85-54 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Uğur Yüksel, Kadir Giray Esen

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 19, Coulibaly 4, Tuba Poyraz 10, Eda Şahin 1, Wallace 12, Fluker 8, Gülfer Tokatlı

ÇBK Mersin : Asena Yalçın, Williams 10, Kiss 17, Melis Gürcan 5, Mabrey 24, Cornelius 10, Derin Yaya, Sinem Ataş 10, Holingsvorth 5, Meltem Avcı 4

1. Periyot: 10-23

Devre: 37-42

3. Periyot: 46-64

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 85-54 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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