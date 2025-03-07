ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu

Hamaney'e mektup gönderdi: Anlaşalım
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler

71 kişiye mezar olan şehirden gelen son görüntüler dehşete düşürdü
Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanları hapis yatabilir

ÇBK Mersin, Bodrum Basketbol'u Farkla Geçti

ÇBK Mersin, Bodrum Basketbol'u Farkla Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta mücadelesinde ÇBK Mersin, sahasında Bodrum Basketbol'u 103-43'lük skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin, sahasında karşılaştığı Bodrum Basketbol'u 103-43'lük skorla yendi.

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Ahmet Murat Arıkanlı, Sezer Bor

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 7, Feride Şevval Akalan 16, Araujo 22, Derin Yaya 11, Sinem Ataş 24, Fauthoux 4, Beren Polen Höke 4, Pelin Derya Bilgiç 12, Ikra Durmaz 3

Bodrum Basketbol: Selin Tekin 9, Ayşenaz Harma 7, Azra Erçelik 5, Gizem Tüzün, Eslem Güler 3, Sıla Tunçdemir, Belçim Naz Şahinkanat 2, Elif Bati 4, İdal Yavuz 4, Zümra Küçük 9

1. Periyot: 21-7 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 45-14 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 75-29 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Arda Kural'ın yeni mesleği şaşırttı
img

Kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu
img

Ebru'nun paylaşımından sonra eşinden "Ramazan" uyarısı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler

Süper Lig devinin stadyumunda korkutan görüntüler
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.