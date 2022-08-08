ÇBK'lı oyuncular 4 kupayı da istiyor

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken takımın yıldız oyuncuları Gökşen Fitik ve Asena Yalçın, yeni sezonda 4 kupa hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Çukurova Basketbol'un oyun kurucuları Gökşen Fitik ve Asena Yalçın, bireysel çalışmalara başladı. Kulüp tesislerinde sabah kuvvet, öğleden sonra ise basketbol antrenmanı yapan oyuncular, yeni sezona iyi hazırlanarak kulübün EuroLig Women, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere tüm kulvarlardaki şampiyonluk hedefine en büyük katkıyı sağlamak istiyor.

Taraftara da çağrıda bulunan Yalçın, "Mersin halkına geçen seneki Türkiye Kupası maçından dolayı teşekkür ediyorum. Bu sene de bizi yalnız bırakmasınlar. Onların sayesinde bir kupa aldık. İnşallah onların sayesinde 4 kupayı da kazanacağız" ifadesini kullandı.