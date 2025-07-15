Çaykur Rizespor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürüyor. Futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde dayanıklılık ve taktik çalışmaları yapıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta günü çift antrenmanla geçirdi.
Futbolcular, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde koordinasyon çalışmasıyla başladıkları günün ilk idmanında dayanıklılık koşusunun ardından taktik çalışması yaptı.
Çaykur Rize spor, akşam saatlerinde ise otelin spor salonunda kuvvet çalışmasıyla günü tamamladı.
Rizespor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor