Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir Golsüz Beraberlikle Ayrıldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, evinde RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca her iki takım da gol atma fırsatlarını değerlendiremedi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Gökhan Barcın

Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Dk. 80 Mithat Pala), Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Buljubasic (Dk. 80 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut (Dk. 73 Jurecka), Sowe

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ebosele (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 89 Onur Ergün), Umut Güneş, Deniz Türüç (Dk. 63 Yusuf Sarı), Kemen (Dk. 46 Crespo), da Costa (Dk. 72 Brnic), Shomurodov

Sarı kartlar: Dk. 30 da Costa, Dk. 38 Ebosele ( Başakşehir ), Dk. 40 Zeqiri, Dk. 52 Samet Akaydin, Dk. 55 Mocsi (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta Çaykur Rizespor, sahasında RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

61. dakikada da Costa'nın ceza sahasındaki şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

62. dakikada Buljubasic'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Muhammet Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

71. dakikada Shomurodov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın penaltı noktasından şutunda, savunmaya çarpan top az farkla üstünden kornere çıktı.

88. dakikada Crespo ara pasında hareketlenen Shomurodov'un ceza sahasına girdikten sonra çektiği sert şutta kaleci Erdem Canpolat topu çelmeyi başardı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
