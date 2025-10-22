Çaykur Rizespor ve RAMS Başakşehir Golsüz Beraberlikle Ayrıldı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor, evinde RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maç boyunca her iki takım da gol atma fırsatlarını değerlendiremedi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Gökhan Barcın
Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Dk. 80 Mithat Pala), Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Buljubasic (Dk. 80 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut (Dk. 73 Jurecka), Sowe
RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ebosele (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 89 Onur Ergün), Umut Güneş, Deniz Türüç (Dk. 63 Yusuf Sarı), Kemen (Dk. 46 Crespo), da Costa (Dk. 72 Brnic), Shomurodov
Sarı kartlar: Dk. 30 da Costa, Dk. 38 Ebosele ( Başakşehir ), Dk. 40 Zeqiri, Dk. 52 Samet Akaydin, Dk. 55 Mocsi (Çaykur Rizespor )
61. dakikada da Costa'nın ceza sahasındaki şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
62. dakikada Buljubasic'in sağ çaprazdan şutunda kaleci Muhammet Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
71. dakikada Shomurodov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın penaltı noktasından şutunda, savunmaya çarpan top az farkla üstünden kornere çıktı.
88. dakikada Crespo ara pasında hareketlenen Shomurodov'un ceza sahasına girdikten sonra çektiği sert şutta kaleci Erdem Canpolat topu çelmeyi başardı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.