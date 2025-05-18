Çaykur Rizespor ve Göztepe 2-2 Berabere Kaldı

Çaykur Rizespor ve Göztepe 2-2 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti. İlk yarısı 2-2 eşitlikle sona eren maçta, Rizespor'un gollerini Hojer ve Olawoyin atarken, Göztepe'nin golleri Romulo'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada sağ kanattan Taha Şahin'in pasında soldan ceza sahasına giren Hojer'in şutunda top ağlara gitti. 1-0

27. dakikada sol kanattan Tijanic'in kullandığı kornerde herkesi aşan topu ceza sahasının içerisinde önünde bulan Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

32. dakikada ceza sahasının orta kısmında Sowe'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İbrahim Olawoyin'in vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

36. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Tijanic'in vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

44. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahasında topla buluşan Ahmed Ildız, Casper Hojer ile girdiği mücadelede yerde kalınca hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada beyaz noktanın başına geçen Romulo'nun vuruşunda Göztepe beraberliği yakaladı. 2-2

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Bora Özkara

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Hojer, Olawoyin, Mithat Pala, Akintola, Varesanovic, Abdülkadir Ömür, Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Alikulov, Jurecka, Emrecan Bulut, Buljubasic, Ghezzal, Berkay Özcan, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Göztepe: Arda Özçimen, Koray Günter, Heliton, Bokele, Nielsen, Ahmed Ildız, Dennis, Ogün Bayrak, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Yedekler: Taha Altıkardeş, Victor Hugo, Matsuki, Emersonn, Miroshi, Furkan Bayır, Arda Ercan, Nazım Sangare, Emircan Seçgin

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Casper Hojer (dk. 11), Olawoyin (dk. 32) (Çaykur Rizespor), Romulo (dk. 27 ve 45+1 pen.) (Göztepe) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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