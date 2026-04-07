Çaykur Rizespor'dan Adedire Mebude'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Çaykur Rizespor, sağ kanat oyuncusu Adedire Mebude'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Oyuncunun sol diz kapağı tendonunda patellar tendinit tespit edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sağ kanat oyuncusu Adedire Mebude'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi ve sağlık işleri sorumlusu Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "İskoçya Milli Takımı'nda sakatlığı nedeniyle son maçta oynamayan oyuncumuz Adedire Emmanuel Oluwatofunmi Awokoya-Mebude'nin yapılan muayene ve MR tetikleri sonucunda sol diz kapağı tendonunda patellar tendinit tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Türüt, tedavisine devam edilen futbolcuya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı! Karar verildi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak