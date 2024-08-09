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Çaykur Rizespor, taraftarı ile stadyumunda buluştu

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Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi taraftarlarıyla bir araya geldi ve takıma destek verdi. Yönetim, futbolcular, teknik direktör ve taraftarlar Çaykur Didi Stadyumu'nda bir araya geldi. Kulüp başkan vekili Adnan Er, yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çaykur Rizespor, taraftarı ile stadyumunda buluştu.

Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi yeşil-mavili ekibin yönetimi, futbolcuları, teknik direktörü ve taraftarlar bir araya geldi. 12 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir maçı öncesi taraftarlar takımının yanında olduğunu gösterdi. Stadyumda yapılan antrenmana alınan taraftarlar futbolculara destek verdi. Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşen organizasyonda teknik direktör İlhan Palut'un ilk meşaleyi yakmasıyla tribünde olan taraftar da ellerindeki meşaleleri yakarak büyük bir coşku yaşadı.

"Avrupa'ya gideceğimize inanıyorum"

Yeni sezonda Avrupa yolunu kat edeceklerini ifade eden kulüp başkan vekili Adnan Er, "Gerçekten çok heyecanlıyız. Geçen sezonu başarılı olarak geçirdik. Yeni futbolcularla beraber yeni sezonun çok daha başarılı olacağını düşünüyoruz. Herkeste bir heyecan var. Seyirciler çok heyecanlı. Herkes başarıya odaklı. Bunun da neticesinde Avrupa'ya gideceğimize inanıyorum. Herkes böyle düşünüyor. Birkaç transfer daha yapacağız. Sahamızı da yeniledik. Bugün de onu inceledik. Birkaç eksikliği de var. Türkiye'nin en iyi statlarından biri olacağız. Bunun ile de başarıyı üstüne koyunca yeni sezonda ilk beşe girerek bunu taçlandıracağız. Herkese hayırlı olsun. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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