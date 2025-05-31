Çaykur Rizespor Süper Lig'de 800. Maçına Çıktı

Çaykur Rizespor Süper Lig'de 800. Maçına Çıktı
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Çaykur Rizespor, Hatayspor'u 5-2 mağlup ederek Süper Lig'deki 800. maçını oynadı. Takım, 1979-1980 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele etmektedir.

Çaykur Rizespor, Hatayspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de 800. maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 5-2'lik skorla mağlup etti. Süper Lig'e 1979-1980 sezonunda yükselen Rizespor, sonrasında dönem dönem ligden düşse de yeniden yükselmeyi bildi. En üst lige çıktığı sezonda ilk olarak 26 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehirspor'un konuğu olan yeşil-mavililer, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, Hatay mücadelesiyle Süper Lig'de 800. karşılaşmasını oynadı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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