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Çaykur Rizespor, Samsunspor'a 1-0 Mağlup Oldu

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Samsunspor'a 1-0 yenildi. Maçın tek golü 46. dakikada Olivier Ntcham tarafından atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor evinde karşılaştığı Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sol kanattan ilerleyerek ceza sahası içine giren Zeki Yavru'nun pasında topa bekletmeden vuran Olivier Ntcham'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

66. dakikada Zeqiri'nin sol kanattan verdiği pasta Dal Varesanovic topa dokunamayınca meşin yuvarlak gol çizgisine paralel geçti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp

Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Anıl, Mosci, Taha, Papanikolaou, Amir (Dal Varesanovic dk. 57), Zeqiri (Ghezzal dk. 73), Olawoyin, Akintola (Emrecan Bulut dk. 57), Sowe (Jurecka dk. 73)

Yedekler: Tarık Çetin, H. Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Mithat Pala

Tenik Direktör: İlhan Palut

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Celil, Holse (Schindler dk. 60), Olivier Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 90), Muja (Emre Kılınç dk.60), Marius (Ercan Kara dk.78)

Yedekler: Tait, Dimata, Laura, Soner Gönül, Halil Yeral, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Olivier Ntcham (dk. 46)(Samsunspor)

Sarı kartlar: Hojer, Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor) Okan, Olivier Ntcham (Samsunspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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