Çaykur Rizespor, Koray Altınay'ı kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı - Rukiye Meyveci - Spor
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Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Koray Altınay'ı renklerine kattı.
Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor'dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Koray Altınay'ı renklerine kattı.
Gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları sürüyor. Mavi-yeşilli ekip son olarak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Koray Altınay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Koray Altınay'ın transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varmıştır. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Koray Altınay'a 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor