Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'ya 2-1 Mağlup Oldu

SÜPER Lig'in 7'inci haftasında Çaykur Rizespor evinde konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ŞOTA ARVELADZE: DEPLASMAN GALİBİYETİ İÇİN FUTBOLCULARIMI TEBRİK EDİYORUM

Maçların stresli olduğunu söyleyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, "Stresli maçlar oluyor. Son dakikalarda kazandığımız galibiyet her zaman çok tatlıdır. İlk yarı değişik bir devre oynadık. Rakipte aynısını söyleyebilir. İlk devre iyiydik ama ikinci devreye kötü başladık. Rakibe hızlı top verdik. Topu çok uzun oynadık. İkinci topları hiç alamadık. Sonra yavaş yavaş baskı yedik. Oyunda kalmak kolay değildi. Rakip takım moral buluyor. Pozisyonlara giriyor. Ama golden sonra iyi durduk. ve son dakikada bulduğumuz golün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok değerli bir deplasman galibiyeti için futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.

İLHAN PALUT: KÖTÜ BİR GOLLE MAÇI KAYBETTİK

Maç değerlendirmesinde Kasımpaşa'yı tebrik eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İlk yarı biz kötü, Kasımpaşa kötüydü. Kendi hatamızdan yediğimiz bir gol. Kaptırıp yediğimiz bir gol. İkinci yarı biz iyi Kasımpaşa yine kötüydü. Maçı çevirmek için uğraştık ve yine kötü bir golle maçı kaybettik. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum" diye konuştu.