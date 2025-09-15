Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yenerek Haftayı Üç Puanla Kapattı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Rizespor'un galibiyeti, uzatma dakikalarında Emrecan Bulut'un kaydettiği golle geldi. Gençlerbirliği ise penaltı şansını değerlendiremeyerek haftayı puansız kapadı.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçla sona erdi. Rize temsilcisi, evinde oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü, uzatma dakikalarında (90+3) Emrecan Bulut kaydetti.
Gençlerbirliği ise 90+8. dakikada Henry Onyekuru ile penaltı şansı yakalasa da bu fırsatı değerlendiremedi. Bu sonuçla Rizespor puanını 4'e çıkarırken, başkent temsilcisi Gençlerbirliği henüz puanla tanışamadı.
Kaynak: ANKA / Spor