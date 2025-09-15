Haberler

Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Yenerek Haftayı Üç Puanla Kapattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Rizespor'un galibiyeti, uzatma dakikalarında Emrecan Bulut'un kaydettiği golle geldi. Gençlerbirliği ise penaltı şansını değerlendiremeyerek haftayı puansız kapadı.

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçla sona erdi. Rize temsilcisi, evinde oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanarak haftayı üç puanla kapattı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü, uzatma dakikalarında (90+3) Emrecan Bulut kaydetti.

Gençlerbirliği ise 90+8. dakikada Henry Onyekuru ile penaltı şansı yakalasa da bu fırsatı değerlendiremedi. Bu sonuçla Rizespor puanını 4'e çıkarırken, başkent temsilcisi Gençlerbirliği henüz puanla tanışamadı.

Kaynak: ANKA / Spor
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin senaristlerinden Merve Göntem gözaltına alındı

4 yıl önce söyledikleri Kızılcık Şerbeti senaristinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.