Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Laçi ve Ali Sowe'dan geldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Camara'nın vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.
73.dakiakda ceza sahasının dışında sağ tarafta topla buluşan Taylan Antalyalı'nın topu çekerek gerçekleştirdiği vuruşunda top az farkla auta çıktı.
79. dakikada Mihaila'nın pasında şık bir vuruş gerçekleştiren Laçi'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle bulutu. 1-1
81. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Sowe'un şutunda kaleciden seken top yeniden Sowe'a çarparak filelerle buluştu. 2-1
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Fofona, Mithat Pala, Attila Mocsi, Samet Akaydin, Sagnan, Taylan Antalyalı (Papanikolaou dk. 90+1), Augusto (Mebude dk. 72), Olawoyin (Halil Dervişoğlu dk. 66), Qazim Laçi, Mihaila (Taha Şahin dk. 90+1), Ali Sowe (Pierrot dk. 90+1)
Yedekler: Erdem Canpolat, Buljubasic, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Myenty Abena, Luis Perez (Arda Kızıldağ dk.78), Melih Kabasakal, Drissa Camara (Denis Draguş dk. 86), Lungoyi (Mujakic dk. 78), Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim (Gassama dk. 72), Mohamed Bayo
Yedekler: , Victor Gidado, Karamba, Deian Sorescu, Yusuf Kabadayı,Burak Bozan, Muhammet Akmelek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Mohamed Bayo (dk. 23) (Gaziantep FK), Laçi (dk. 79), Ali Sowe (dk. 81) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Samet Akaydin, Sagnan (Çaykur Riespor), Perez, Lungoyi, Melih Kabasakal, Zafer Görgen, Burak Yılmaz (Gaziantep FK) - RİZE