Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında Gaziantep FK, Mohamed Bayo'nun 23. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde sol çaprazda topu önünde bulan Bayo'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
26. dakikada ceza sahasının dışından sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Laçi'nin vuruşunda top barajdan geri döndü.
Hakemler: Ozan Ergün, Süleyman Özay, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Fofona, Mithat Pala, Attila Mocsi, Samet Akaydin, Sagnan, Taylan Antalyalı, Augusto, Olawoyin, Qazim Laçi, Mihaila, Ali Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Papanikolaou, Halil Dervişoğlu, Mebude, Buljubasic, Pierrot, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Myenty Abena, Luis Perez, Melih Kabasakal, Drissa Camara, Lungoyi, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim, Mohamed Bayo
Yedekler: Arda Kızıldağ, Mujakic, Victor Gidado, Karamba Gassama, Deian Sorescu, Yusuf Kabadayı, Denis Draguş, Burak Bozan, Muhammet Akmelek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Gol: Mohamed Bayo (dk. 23) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Perez (Gaziantep FK) - RİZE