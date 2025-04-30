Çaykur Rizespor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör İlhan Palut yönetiminde koordinasyon çalışmaları yapıldı. Sakat Papanikolaou antrenmana katılmadı.
??????? Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Sakatlığı bulunan Papanikolaou, antrenmanda yer almadı.
Karadeniz temsilcisi, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor