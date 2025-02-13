Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçına Hazırlanmaya Başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başlayıp, pas çalışmaları ve dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman pas ve ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor