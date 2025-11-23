Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi İlk Yarıda 2-0 Geride Bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi 2-0 geride bıraktığı bir ilk yarı oynadı. Sowe ve Laçi'nin golleriyle öne geçen Rizespor, maçı üstün bir performansla sürdürdü.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sayi, Laçi, Emrecan Bulut, Sowe
Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran
Goller: Dk. 6 Sowe, Dk. 15 Laçi (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki maçta Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
6. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Rak-Sayi'nin sağ çaprazdan ceza sahasının içerisine yerden gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu.
15. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Laçi, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ederson'un sağından ağlara gönderdi: 2-0
25. dakikada Laçi'nin geri pasında topu kapan Jhon Duran'ın ceza sahasının sağ çaprazında şutunda, top kaleci Fofana'nın ayağına çarparak kornere çıktı.
34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa, Fred gelişine sert vurdu. Fofana topa sahip olarak gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 2-0 önde bitirdi.