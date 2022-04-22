Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında inanılmaz an! 35. saniyede kırmızı kart çıktı
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Baiano, Kim Min-Jae'ye yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya henüz daha ilk dakika dolmadan çıkan kırmızı kart damga vurdu.
BAIANO BU SEZON 4. KEZ KIZARDI
Maçın henüz 35. saniyesinde Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano, Kim Min-Jae'ye yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 4. kez kırmızı kart gördü.
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