Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında inanılmaz an! 35. saniyede kırmızı kart çıktı - Haberler

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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında inanılmaz an! 35. saniyede kırmızı kart çıktı

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Baiano, Kim Min-Jae'ye yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmaya henüz daha ilk dakika dolmadan çıkan kırmızı kart damga vurdu.

BAIANO BU SEZON 4. KEZ KIZARDI

Maçın henüz 35. saniyesinde Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano, Kim Min-Jae'ye yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 4. kez kırmızı kart gördü.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında akılalmaz anlar! 35. saniyede kırmızı kart çıktıGörüntü: Beinsports

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında akılalmaz anlar! 35. saniyede kırmızı kart çıktıGörüntü: Beinsports

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında akılalmaz anlar! 35. saniyede kırmızı kart çıktıGörüntü: Beinsports

Haberler.com - Spor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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