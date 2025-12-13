Haberler

Recep Uçar: "İç sahada 3-0 gibi net skorla güzel galibiyet aldık"

Recep Uçar: 'İç sahada 3-0 gibi net skorla güzel galibiyet aldık'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Eyüpspor karşısında 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Uçar, oyuncularını ve taraftarları kutlayarak galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Eyüpspor karşısında 3-0 gibi net bir skorla galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Çaykur Rizespo Teknik Direktörü Recep Uçar düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Güzel bir galibiyet aldıklarını dile getiren Uçar, "Ekip olarak seyircimizin önünde oynayacağımız ilk maç olduğu için çok heyecanlıydık ve kazanmak istiyorduk. Burada bundan sonra oynanan bütün maçlarda kolay kaybetmek istemiyorduk. Baktığımızda da bugün itibarıyla 3 golle güzel bir galibiyet alan futbolcularımı yürekten kutluyorum. Bugün bu yağmurda buraya gelen taraftarlarımızı, evlerine mutlu gönderdiğimiz için de ayrıca kendi adıma mutluyum. Bu galibiyeti de geldiğimiz ilk günden beri bizi evimizde hissettiren, inanılmaz destek olan başkanımıza, yönetim kurulumuza, bütün kulüp çalışanlarımıza; bugün stada gelerek destek veren veyahut da kalbi bizde atan, televizyon başındaki bütün Rize taraftarlarına armağan ediyorum. İnşallah devamını getiririz. Baskılı bir oyun oynamak istiyorduk. İlk 10 dakika rakip bizden biraz daha fazla oyunu kontrol etti. Sonraki bölümde biz ön alan baskılarını biraz daha iyi yapıp, oyunun kontrolünü aldığımızı düşünüyorum. İlk yarının sonuna geldiğimizde de o bölümde Ali Sowe, Rak-Sakyi ve Mithat'la bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek belki erken gol bulabilirdik. Bulamadık ama belki oyunumuzun karşılığını ilk yarının sonlarına doğru bulduğumuz penaltıyı Qazim'la değerlendirerek 1-0 içeriye girdik" ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya da baskılı başladıklarını ifade eden Recep Uçar, "55'lerde korner organizasyonunda Samet'le bulduğumuz golle 2-0 öne geçtik. Sonraki bölümde rakip daha risk aldı. Biz biraz daha kontrollü kaldık ama o bölümde de ciddi geçişler bulduk. 80'lerde de Ali Sowe ile 3'ü bulduktan sonra oyun bizim adımıza daha rahatladı. Ali Sowe'un 3. golü atması hem kendisi açısından hem de takımımız açısından bizi rahatlatan bir goldü. Onun da çok ihtiyacı vardı. Takımın da çok ihtiyacı vardı. Belki Ali'nin bu gole takımdan daha fazla ihtiyacı vardı. Son bölümde de ciddi geçişler bulduk ama değerlendiremedik. Final paslarını yapamadık. Genel anlamda iç sahada 3-0 gibi net bir skorla güzel bir galibiyet aldık. Ortaya koydukları mücadele, kazanma isteği, taktiksel sadakatten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki taciz soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda ismi geçti, istifa etti

Skandal iddia istifa getirdi: "Kurumumun yıpranmaması için..."
Marmaray'da Türk-Kürt kavgası

Marmaray'da Türk-Kürt kavgası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Bahis soruşturmasındaki futbolcuların yazışmaları tespit edildi: Maçı alır mıyız, kupon yapıyorum

Telefon konuşmaları tespit edildi! Mert Hakan detayı
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Gerilim artıyor! Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Çatışmaların ardından sınırları tamamen kapattılar
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi

Galatasaray'da transfer rotası eski aşk! İşte o sürpriz isim
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
title