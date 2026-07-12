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Çaykur Rizespor yeni sezon mesaisini sürdürüyor

Çaykur Rizespor yeni sezon mesaisini sürdürüyor
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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenmanlarına devam ediyor. Takım, 17 Temmuz'a kadar kamp yapacak ve hazırlık maçları oynayacak.

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili futbolcular, ısınma çalışmasının ardından 5'e 2 dar alan pas çalışması yaptı. Antrenman, 1. bölge savunması organizasyonlarıyla devam ederken, günün son bölümünde koşu çalışmaları gerçekleştirildi.

Futbolcular kondisyon programı kapsamında 17 km/saat hızda 1 dakika boyunca 6 set, 18 km/saat hızda 30 saniye boyunca 6 set ve 19 km/saat hızda 20 saniye boyunca 8 set koşu yaptı.

Rizespor, Erzurum'da kamp çalışmalarını 17 Temmuz'a kadar sürdürecek. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte 15 Temmuz Çarşamba günü saat 17.30'da Gürcistan Erovnuli Ligi ekiplerinden FC Dinamo Batumi ile, 17 Temmuz'da da saat 17.00'de Erzurumspor FK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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