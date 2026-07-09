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Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde tek antrenman yaptı.

Futbolcular, aktivasyon ve mobilite hareketleriyle başladığı antrenmanı dar alanda rondo oyunu, kaleli oyun ve dayanıklılık koşusu ile tamamladı.

Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
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