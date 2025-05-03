Çaykur Rizespor'dan sahasında kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Çaykur Rizespor, 2-0 kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri maçın 78. dakikasında sahneye çıkan Ali Sowe ve 90+5'te Olawoyin kaydetti.

ALT SIRALARDAN UZAKLAŞTI

Bu sonuçla birlikte puanını 40 yapan Çaykur Rizespor, kritik bir galibiyet alarak alt sıralardan uzaklaşmayı başardı. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Çaykur Rizespor, zorlu Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Alanyaspor'u konuk edecek.