Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi. Düz koşu ile başlayan idman, ısınma hareketleriyle sürdü. Futbolcular, dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı. AA / Fikret Delal - Spor Bülent Korkmaz Mehmet Cengiz Rizespor Spor Haberler

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