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Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: 0-1

Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor: 0-1
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STAT: Çaykur Didi HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Süleyman Özay, Murat ŞENERÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat, Mocsi (Dk. 83 Bakayoko), Sagnan, Ariss (Dk. 83 Mebude), Laçi (Dk. 76 Varesanovic), Taylan (Dk. 76 Doicaru), Emrecan (Dk.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Süleyman Özay, Murat ŞENER

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat, Mocsi (Dk. 83 Bakayoko), Sagnan, Ariss (Dk. 83 Mebude), Laçi (Dk. 76 Varesanovic), Taylan (Dk. 76 Doicaru), Emrecan (Dk. 65 Mihaila), Olawoyin, Ahmed, Sowe

CORENDON ALANYASPOR: Victor, Lima, Aliti, Fatih (Dk. 81 Bedirhan), Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali, Ruan (Dk. 81 Hwang), Hagi (Dk. 40 Yusuf), Arda (Dk. 58 Omar), Fernandes (Dk. 58 Elia) .

GOL: Dk. 70 Ariss (K.K) (Corendon Alanyaspor )

SARI KARTLAR: Mocsi (Çaykur Rizespor ) - Elia (Corendon Alanyaspor )

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor, evinde Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

4'üncü dakikada Alanyaspor atağında, Cantin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Fatih kafayı vurdu. Top direğe çarpıp oyun alanına dönerken, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

17'nci dakikada Çaykur Rizespor köşe vuruşu kazandı. Topun başına geçen Laçi'nin ceza sahasına yaptığı ortaya, kale sahası içinde iyi yükselen Sagnan kafa vuruşunu yaptı. Ancak Alanyaspor savunmasından Lima, topu ayağıyla uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

57'nci dakikada Alanyaspor'da Makuata'nın sol kanattan ceza sahasına çıkardığı yerden pasa Ruan gelişine vurdu, ancak top Mocsi'ye çarparak dışarı çıktı.

70'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Hadergjonaj'ın kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte topa ters bir kafa vuruşu yapan Ariss, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

73'üncü dakikada Çaykur Rizespor'da Mocsi'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği derinlemesine pasla kale sahasında topla buluşan Mihaila'nın şutunda, kaleci Paulo topun sahibi oldu.

75'inci dakikada Taylan'ın derinlemesine pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Olawoyin, rakibinden sıyrılıp kaleyi yokladı. Kaleci Paulo'dan seken topu savunma tehlike bölgesinden uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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