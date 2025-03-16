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Çaykur Rizespor, Bodrum FK'ya 2-0 Yenildi

Çaykur Rizespor, Bodrum FK'ya 2-0 Yenildi
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Bodrum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçta Bodrum'un gollerini Enis Bardhi ve Aliqulov (k.k.) kaydetti. Rizespor'dan Samet Akaydin kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizesspor, sahasında Bodrum FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada gelişen Bodrumspor atağında Musah'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Bardhi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

90+2. dakikada sol kanatta topla buluşan Puşcaş, ceza sahasına girip sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Tarık Çetin, meşin yuvarlağı kurtardı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Murat Temel

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin (Mithat Pala dk.74), Samet Akaydin, Aliqulov (Mocsi dk. 45+2), Hojer, Varesanovic (Jurecka dk.46), Berkay Özcan (Buljubasic dk.46), Ghezzal (Ayberk Karapo dk.79), İbrahim Olawoyin, Altin Zeqiri (Emrecan Bulut dk.74), Ali Sowe

Yedekler: Grbic, Akintola, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik direktör: İlhan Palut

Bodrum FK: Diogo Sousa, Cenk Şen, Ali Aytemur, Ajeti, Üzeyir Ergün(Herelle dk.71), Musah Mohammed, Erkan Değişmez (Celustka k.64), Pedro Brazao (Taulant Seferi dk.64), Fredy (Puşcaş dk.82), Ege Bilsel (Okita dk.82), Enis Bardhi (Enes Öğrüce dk.90+5)

Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Dimitrov, Tunahan Akpınar, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Direktör: Jose Morais

Goller: Aliqulov (dk. 22 k.k.), Enis Bradhi (dk. 62) (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Samet Akaydin (dk. 40) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: İbrahim Olawoyin, Buljubasic (Çaykur Rizespor), Brazao, Üzeyir, Diogo Sousa (Bodrum FK) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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