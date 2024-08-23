Çaykur Rizespor, Azubuike ile Yollarını Ayırdı

ÇAYKUR Rizespor, Nijeryalı orta saha oyuncusu Azubuike ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Nijeryalı futbolcu Okechukwu Godson Azubuike ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Azubuike ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Okechukwu Godson Azubuike'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.