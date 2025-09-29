Haberler

Çaykur Rizespor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Çaykur Rizespor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Tedavi sürecindeki oyuncuların ayrı çalıştığı antrenmanda, diğer futbolcular koordinasyon ve pas çalışmaları yaparak idmanı tamamladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Tedavileri devam eden Alikulov ve Olawoyin takımdan ayrı çalıştı.

Diğer oyuncular ise koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladıkları antrenmana, şut ve dar alanda çift kale maç ile devam etti. İdman, dayanıklılık koşusunun ardından sona erdi.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkol tartışması düğünü karıştırdı! Gelin ve damat yerde sürüklendi

Düğünü karıştıran tartışma! Gelin ve damat yerde sürüklendi
Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü

Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.