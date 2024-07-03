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Çaykur Rizespor, Ali Sowe'yi kadrosuna kattı

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Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u 1 yıllığına transfer etti. Sowe, yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Çaykur Rizespor, Ali Sowe'yi 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni transferini duyurdu. Geçen yıl MKE Ankaragücü forması giyen 30 yaşındaki Gambiyali forvet Ali Sowe'u kadrosuna kattı. Başkan İbrahim Turgut'un da katıldığı imza töreninde Sowe kendisini 1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Ali Sowe'a "hoş geldin" diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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