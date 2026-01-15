Haberler

Çaykur Rizespor, Adedire Awokoya Mebude'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Belçika'nın Westerlo takımından transfer ettiği Nijerya asıllı İskoç futbolcu Adedire Awokoya Mebude ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Mebude, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi işlemleri tamamladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Belçika ekibi Westerlo'dan transfer edilen Mebude, İstanbul'da Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Adedire Awokoya Mebude 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
