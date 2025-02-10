Çaykur Rizespor, Abdülkadir Ömür'ü Kiraladı

Çaykur Rizespor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür'ü sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür'ü sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Sağlık kontrolünden geçen Ömür, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Çaykur Rizespor'da 7 numaralı formayı giyecek olan Abdülkadir Ömür yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Rize de Trabzon gibi çok iyi bildiğim, arkadaşlarımla gelmekten keyif aldığım bir şehir. Başkanımıza, yöneticilerimize ve taraftarlarımıza güzel karşılama için teşekkür ederim. Rizespor iyi oyun ile ligin kalitesini yukarı çıkmaya çalışan bir ekip. Bana karşı ilgili olduklarını duyduktan sonra hocamızla görüşerek takıma katıldım. İnşallah katkı sağlamayı başarırım. Çok iyi bir aile ortamı var. Ben de Rize ailesinin içerisine girip hem takım arkadaşlarımı hem de Rize taraftarını mutlu edebilirim" ifadelerini kullandı. - RİZE