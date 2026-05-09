Haberler

Eyüpspor, Rizespor'u 4-0 Farklı Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçtan 4-0 galip ayrıldı.

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstelendi.

ikas Eyüpspor maça; Jankat, Claro, Umut Meraş, Calegari, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Denis Radu, Metehan, Umut ilk 11'i ile başlarken, Çaykur Rizespor ise; Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe'dan oluşan kadroyla sahaya çıktı.

Ev sahibi ikas Eyüpspor, maçın 18'inci dakikasında Umut Bozok'un penaltıdan bulduğu golle öne geçti: 1-0.

29'uncu dakikada Umut Bozok'un pasında Metehan Altunbaş takımının 2'nci golüne imza attı: 2-0.

45'inci dakikada Calegari'nin golü ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

Maçın 88'inci dakikasında Emre Akbaba farkı 4'e çıkaran golü attı: 4-0.

Karşılaşma'da başka gol olmayınca ikas Eyüpspor maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeniden Refah Partili başkan borç kavgasında öldürüldü

Yeniden Refah Partili başkan sırtından vurularak öldürüldü
Emre Belözoğlu Galatasaray maçında yok

Galatasaray maçında yok
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Yeniden Refah Partili başkan borç kavgasında öldürüldü

Yeniden Refah Partili başkan sırtından vurularak öldürüldü
Çağlar Söyüncü kafa travması geçirdi

Kafa travması geçirdi, maça devam edemedi
'Garibanlığın gözü kör olsun' dedirten olay

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten olay