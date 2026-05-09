Eyüpspor, Rizespor'u 4-0 Farklı Geçti
SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçtan 4-0 galip ayrıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan maçı Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstelendi.
ikas Eyüpspor maça; Jankat, Claro, Umut Meraş, Calegari, Taşkın, Legowski, Baran Ali, Denis Radu, Metehan, Umut ilk 11'i ile başlarken, Çaykur Rizespor ise; Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Ali Sowe'dan oluşan kadroyla sahaya çıktı.
Ev sahibi ikas Eyüpspor, maçın 18'inci dakikasında Umut Bozok'un penaltıdan bulduğu golle öne geçti: 1-0.
29'uncu dakikada Umut Bozok'un pasında Metehan Altunbaş takımının 2'nci golüne imza attı: 2-0.
45'inci dakikada Calegari'nin golü ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.
Maçın 88'inci dakikasında Emre Akbaba farkı 4'e çıkaran golü attı: 4-0.
Karşılaşma'da başka gol olmayınca ikas Eyüpspor maçtan 4-0 galip ayrıldı.