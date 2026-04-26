Çayırova Belediyespor, Süper Lig'e yükselişi coşkuyla kutladı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Çayırova Belediyespor, Basketbol Süper Ligi'ne yükselmenin sevincini ilçede düzenlenen etkinlikle kutladı.

Çayırova Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına çok sayıda taraftar katıldı.

Programda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, zorlu bir sezonun ardından elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, "Çayırovamızın hak ettiği Süper Lig'e yükselmenin sevincini hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Takım kaptanı Hakan Yapar da kulübün planlı ve güçlü bir organizasyonla kurulduğunu ifade ederek, elde edilen şampiyonluğun kendileri için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Takım, daha sonra şampiyonluk kupasıyla üstü açık otobüse binerek ilçe turu attı.

Gece boyunca süren kutlamalarda taraftarlar, takımı meşalelerle karşıladı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
Trump'tan müzakere kararı: İran ile görüşmeleri tek taraflı iptal ettim

Trump'tan müzakere masasına fren! Resmen ilan etti
Netanyahu'dan Lübnan'a 'şiddetli saldırı' emri

Kana doymuyor! Netanyahu ateşkesi silip atacak emri verdi

İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si kabustan uyanamıyor

Kim derdi ki sonu böyle olacak? Resmen kabusu yaşıyor

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

Yine aynı ev yine aynı kabus! İçeri giren ekipler şok oldu
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an! Erdoğan butona bastı
Japonların hibe desteğiyle Ahlat'ta kuruldu, kadınlara umut oldu

Japonlardan o ilçemize dev hibe! Çalışmalar başladı
ABD askerlerinin yemek krizi iddiası: Yeni görüntüler sızdı

Dev gemide yemek skandalı: Pentagon reddetti ama yeni kareler sızdı!