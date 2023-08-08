Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Sezonun İlk Antrenmanını Gerçekleştirdi

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bu sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele edecek olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, sezonu resmen açtı. İki yılda iki şampiyonluk kazanarak büyük bir başarıya imza atan ve basketbolu Çayırova'ya sevdiren ekip, baş antrenör Fatih Emre Gezer öncülüğünde sahaya indi. İlk antrenmanını gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, sezona sıkı bir şekilde hazırlanarak bu yıl da TBL de şampiyonluk hedefliyor. Kadrosunda Oğuz Savaş, Can Altıntığ, Serhat Uğur gibi tecrübeli isimleri barındıran Çayırova Belediyesi, iç transferde 5 isimle yola devam kararı almış ve genç isimlerle de takımı güçlendirmişti. Bununla beraber Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, altyapıdan yetişen Çayırovalı Ahmetcan Yücel ile de profesyonel kontrat imzaladı. İlk antrenmanda basketbolcuların moralinin oldukça yüksek olduğu gözlemlenirken, yoğun tempoda geçen antrenman sonrası basketbol takımı yeni sezona çok iyi hazırlanacağının görüntüsünü verdi. - KOCAELİ