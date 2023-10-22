Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı OGM Ormanspor'u mağlup etti

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. hafta müsabakasında OGM Ormanspor'u 53-76 mağlup etti. Maçın en skorer ismi Kendall Smith oldu.

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. hafta müsabakasında karşılaştığı OGM Ormanspor'u 53-76 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ligin 7. haftasında Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda OGM Ormanspor ile karşı karşıya geldi. Maça Kendall Smith, Sebo Can Göndür, Serhat Uğur, De'Jon Davis ve Ercan Bayrak ilk beşiyle başlayan Çayırova takımı, ilk periyodu 12-22 önde kapattı. Rakibini savunmada durduran Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, hücumda da istediği sonuçları elde edince ilk yarıyı 27-41 önde kapattı.

Maçın üçüncü çeyreğinde de üstünlüğünü koruyan Çayırova Belediyesi, periyodun sonuna 40-52 önde girdi. Maçın son periyodunda farkı artıran Çayırova Belediyesi, maçı 53-76 kazanmayı başardı ve ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi 24 sayıyla Kendall Smith oldu. Smith'i 17 sayıyla Oğuz Savaş ve 11'er sayıyla De'Jon Davis ile Ercan Bayrak takip etti.

Maç sonunda basketbol takımını tebrik eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Başkent deplasmanında karşılaştığı OGM Ormanspor'u 53-76 mağlup eden basketbol takımımızı tebrik ediyorum" dedi. Çayırova Belediyesi Basketbol takımı bir sonraki maçını 29 Ekim Pazar günü kendi evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile oynayacak. - KOCAELİ