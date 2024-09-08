Çayelispor, Silivrispor ile berabere kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 30 yıl sonra mücadele eden Çayelispor, 1. hafta mücadelesinde konuk ettiği Silivrispor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Hakemler: Uğurcan Gökler, Abdurrahman Atabay, Emir Kılıçarslan

Çayelispor: Erdi Yokuşlu, Ahmet Batuhan Akyüz, Alaattin Hamza Ok (Eyüp Ensar Bozkurt dk. 88), Hakan Kuş (İzzet Topatar dk. 62), Sinan Kalaycı (Mehmet Aytemiz dk. 62), Musa Eren Karakaş (Tolga Şahin dk. 72), Atakan Akbulut, Mehmet Berkant Yaylan, Ertuğrul Sancaktutan, Mert Altınöz (Muharrem Bostancı dk. 62), Sefa Akın Başıbüyük

Yedekler: Emirhan Metin Saka, Kadir Enes Kıra, Eray Demirhan, Bedirhan Kolkoparan, Umutcan Yenisoy

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Silivrispor: Kaan Atakan, Ramazan Kallıoğlu, Mehmet Uslu (Vedat Saygı dk. 89), Mehmet Aydın, Halil Uysal (Kadircan Bilikli dk. 88), Emre Eser (Emirhan Türkmen dk. 79), Tahsin Hacımustafaoğlu, Oğuz Yavuz, Kerim Bölük, Emir Hakan Patan (Murat Ulusoy dk. 69), Batuhan Kurt (Mert Aktaş dk. 79)

Yedekler: Emre Demir, Hasan Can Çetin, Enes Sancar Şahin, Barış Korkmaz, Atakan Aksoy

Teknik Direktör: Özgür Ergün

Sarı kartlar: Hakan Kuş, Mert Altınöz, Muharrem Bostancı (Çayelispor) - RİZE