TFF 3. Lig: Çayelispor: 3 Hopaspor: 2

TFF 3. Lig 29. hafta maçında Çayelispor, sahasında Hopaspor'u 3-2 yendi. Çayelispor'un gollerini Taha Tunç, Berkay Kutlu ve Oğuzhan Eskiköy atarken, Hopaspor'un golleri Metincan Cici ve Gökberk Efe'den geldi.

Stat: Çayeli İlçe

Hakemler: Berat Can Taşkesen, Alişan Küçükkoçak, Mevlüt Bozok

Çayelispor: Burak Diker, Köksal Ayaydın, Serdar Yıldırım, Berat Onur Pınar, Ali Osman Karnapoğlu, Ali Kemal Aslankaya, Oğuzhan Efe Yılmaz, Berkay Kumlu (Eyüp Ensar Bozkurt dk. 85), Fatih Ergen (Oğuzhan Eskiköy dk. 85), Taha Tunç (Seçkin Fırıncı dk. 64), Murat Yılmaz (Musa Eren Karakaş dk. 76)

Hopaspor: Erdem Çakaltarla, Eren Tunalı, Safa Ali Memnun, Ömercan Öndaş (Ercan Şirin dk. 70), Gürkan Furtun (İsmail Yahşi dk. 62), Metincan Cici, Ender Aygören (Hüseyin Turunç dk. 63), Selim Kayacı (Metin Emre Karaal dk. 46), Rojhat Sağlam (Bilal Musa Şentürk dk. 76), Sinan Akaydin, Gökberk Efe

Goller: Taha Tunç (dk. 30), Berkay Kutlu (dk. 39) Oğuzhan Eskiköy (dk. 89) (Çayelispor), Metincan Cici (dk. 71), Gökberk Efe (dk. 90) (Hopaspor)

Sarı kartlar: Oğuzhan Eskiköy, Burak Diker (Çayelispor) Gökberk Efe, Metincan Cici (Hopaspor) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
