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Çayelispor BAL'dan TFF 3. Lig'e yükseldi

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BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor, düzenlenen törenle kupa kaldırdı. İlçede gurur kaynağı olan takım için Çayeli İlçe Stadı'nda tören düzenlendi. Törene çeşitli isimler katıldı ve kupa takım kaptanları tarafından kaldırıldı.

BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor düzenlenen törenle kupa kaldırdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Çayelispor, 30 yıl aradan sonra yeniden TFF 3. Lig'e yükseldi. İlçede gurur kaynağı olan takım için Çayeli İlçe Stadı'nda tören düzenlendi. Düzenlenen törene kulüp yöneticileri, oyuncular ve taraftarların yanı sıra Rize Milletvekili Muhammed Avcı, aslen Çayelili olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı da katıldı.

TFF yetkilisi olan Mustafa Baltacı kupayı takım kaptanları Halil İbrahim Cenik ve Furkan Safi'ye teslim etti. Kaptanlar kupayı futbolcu ve yönetim ile birlikte kaldırdı. Kupa törenini ardından yöresel sanatçıların katıldığı konser ve çeşitli eğlenceler düzenlendi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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