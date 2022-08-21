Çaycumaspor'un başkanı belli oldu

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor, 45 gün aranın ardından yeni kulüp başkanına kavuştu. Sarı Lacivertli ekibin yeni başkanı Bartınlı iş insanı Enes Eser oldu.

Bugün Çaycuma Seka Sosyal Tesisleri'nde Çaycumaspor Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. İsmail Uzaldı'nın Divan Başkanlığını yaptığı kongrede Mustafa Verimbaş, Levent Çakmak ve Ali Köktürk Divan kurulunu oluşturdu. Listelerinin tamamlanmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile kongre başladı. Çaycuma'nın önde gelenlerinden kongrede aday olmazken, tek liste ile tüm üyelerin oylarını alan Enes Eser, Çaycumaspor'un resmen Kulüp Başkanı oldu. 25 kişilik yönetim listesinde 8 kadının bulunması fark kattı.

Çaycumaspor'un 2022-2023 Futbol sezonunda olan yönetim kurulunda isimler ise şu şekilde oluştu; Başkan Enes Eser, Ferruh Yücel, Eda Aldarı, Emine Gegen, Ayfer Aydoğan, Sedanur Çetinoğlu, Fatmanur Keskin, Soner Uzunal, Filiz Uzunal, Muzaffer Özden, Günay Güney, Serkan Akın, Cemile Albayrak, Yeliz Akın, Levent Çakmak, Furkan Çakır, Ali Köktürk, Güvenç Altuğ, Sait Altay, Serkan Oral, Bayram Çorbacı, Mete Sağlam, Yalçın Nalbant, Eren Uzaldı ve Mert Meriç Güneş. - ZONGULDAK