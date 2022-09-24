Çaycumaspor Sefercikspor karşısında 2-0'lık üstünlük sağladı Spor Haberleri Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Çaycumaspor takımı deplasmanda Filyos Sefercikspor ile karşılaştı. Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Çaycumaspor takımı deplasmanda Filyos Sefercikspor ile karşılaştı. Stat: Nebioğlu Sentetik Hakemler: Umut Kılıç xx, Murat Kaskun xx, Berat Can Mekikli xx Goller: 45 dk. Süleyman Köse ve 90+3 dk. Ramazan Aksoy (Çaycumaspor) Filyos Sefercikspor: Mustafa Karaman xx, Anıl Gökçe xx, Efe Acar xx, Mertcan Gökmen xx, Ali Doğan Yankın xx, Ruhi Özkan xx, Çağatay Can xx, Feyyaz Bilgin xx. Berat Can Üzülmez xx, Yasin Akyıldız xx, Savaş Esen xx Teknik Direktör: Tolga Kaya Çaycumaspor: Aykut Demirdelen xx, Yazar Taşkınx, Hasan Tangut xx, Yusuf Kanabı xx, Tarık İnanç xx, Oğuz Kurt xx. Can Kaplan xx. Recep Doğan xx. Ramazan Aksoy xx, Süleyman Köse xx, Ömer Gürer xx Teknik Direktör : Cüneyt Karakaş - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ramazan Aksoy Zonguldak Umut Spor Haberler

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