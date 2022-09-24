Çaycumaspor Sefercikspor karşısında 2-0'lık üstünlük sağladı
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Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Çaycumaspor takımı deplasmanda Filyos Sefercikspor ile karşılaştı.
Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Çaycumaspor takımı deplasmanda Filyos Sefercikspor ile karşılaştı.
Stat: Nebioğlu Sentetik
Hakemler: Umut Kılıç xx, Murat Kaskun xx, Berat Can Mekikli xx
Goller: 45 dk. Süleyman Köse ve 90+3 dk. Ramazan Aksoy (Çaycumaspor)
Filyos Sefercikspor: Mustafa Karaman xx, Anıl Gökçe xx, Efe Acar xx, Mertcan Gökmen xx, Ali Doğan Yankın xx, Ruhi Özkan xx, Çağatay Can xx, Feyyaz Bilgin xx. Berat Can Üzülmez xx, Yasin Akyıldız xx, Savaş Esen xx
Teknik Direktör: Tolga Kaya
Çaycumaspor: Aykut Demirdelen xx, Yazar Taşkınx, Hasan Tangut xx, Yusuf Kanabı xx, Tarık İnanç xx, Oğuz Kurt xx. Can Kaplan xx. Recep Doğan xx. Ramazan Aksoy xx, Süleyman Köse xx, Ömer Gürer xx
Teknik Direktör : Cüneyt Karakaş - ZONGULDAK