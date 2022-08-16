Çay içtiği bardağa dikkat! Galatasaray'ın yeni transferi Mertens esnaf lokantasında kahvaltı yaptı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Dries Mertens, Türkiye'ye çabuk uyum sağladı. Kahvaltı yapmak için esnaf lokantasını tercih eden Belçikalı futbolcunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Su bardağından çay içen Mertens için "Bizden biri." yorumları yapıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da Dries Mertens ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymişti. Dünyaca ünlü yeni transfer sosyal medyaya düşen kahvaltı videosuyla taraftarın gönlünü kazandı.

ESNAF LOKANTISINDA KAHVALTI YAPTI

Yıllarca Napoli'de oynadıktan sonra İtalyan kulübünden ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Dries Mertens, Türkiye'ye alışma sürecinde problem yaşamıyor. Belçikalı futbolcu, kahvaltı yapmak için esnaf lokantısını tercih ederken, o anlara dair görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

SU BARDAĞINDA ÇAY İÇTİ

Esnaf lokantasınad kahvaltı yapan Mertens'in o anları sarı-kırmızılı taraftarları mest ederken, çayı su bardağında içen Belçikalı yıldız için "Bizden biri" yorumları yapıldı.