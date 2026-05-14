Detroit Pistons'u uzatmalarda yenen Cleveland Cavaliers, seride 3-2 öne geçti

Cleveland Cavaliers, NBA Batı Konferansı yarı finalinde uzatmada Detroit Pistons'ı 117-113 yenerek seride 3-2 öne geçti. James Harden, 30 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Pistons'ta Cade Cunningham 39 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu.

Little Caesars Arena'da Pistons'a konuk olan Cavaliers'ta James Harden 30 sayı, 8 ribaunt ile takımının en skorer ismi oldu.

Donovan Mitchell 21, Max Strus 20 ve Jarrett Allen 16 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Pistons'ta Cade Cunningham 39 sayıyla maçın en skoreri olurken Daniss Jenkins 19 sayıyla maçı tamamladı.

Serinin 6. maçı, cuma günü Cavaliers'ın sahası Rocket Arena'da oynanacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
