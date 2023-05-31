Castrol Ford Team Türkiye, WRC3'te zirveyi hedefliyor

Castrol Ford Team Türkiye, pilotları Ali Türkkan ve Burak Erdener ile Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) WRC3 kategorisinde zirve mücadelesi verecek.

Castrol Ford Team Türkiye, pilotları Ali Türkkan ve Burak Erdener ile Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) WRC3 kategorisinde zirve mücadelesi verecek.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında Türkiye'ye Avrupa Ralli Takımlar şampiyonluğunu kazandırarak Türk otomobil sporlarındaki en büyük başarıyı yakalayan Castrol Ford Team Türkiye, 2023 sezonunda Türkiye'yi bir kez daha WRC'de temsil edecek.

Türkiye'ye 2021'de Avrupa Ralli Kupası "Gençler" ve "İki Çeker" şampiyonluklarını kazandıran Ali Türkkan ve tecrübeli co-pilot Burak Erdener, WRC3 kategorisinde zirve için yarışacak.

İkili, organizasyonun İtalya, Estonya, Finlandiya ve Yunanistan ayaklarında mücadele edecek.