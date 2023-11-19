Çarşambaspor Filistin'e Destek İçin Mücadele Etti

Çarşambaspor idarecileri, futbolcuları ve taraftarlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı. Maçta İsrail'in Filistin'e uyguladığı politikaya tepki göstermek adına puşi takan futbolcular, tribünlerde ise Filistin bayrakları asıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor idarecileri, futbolcuları ve taraftarlar, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

Çarşambaspor idarecileri, futbolcuları ve taraftarlar, bugün evinde oynadığı maçta İsrail'in Filistin'e uyguladığı politikaya tepki göstermek adına puşi takarken, tribünlerde ise Filistin bayrakları asıldı. Futbolcular ellerinde 'Soykırıma hayır, Filistin'e destek' yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada Filisitin'deki zulme karşı olduklarını belirterek, "Çarşambasporlu futbolcularımız ve taraftarımız ile bugün hep birlikte 'soykırıma hayır, Filistin'e destek' dedi. Çarşambaspor'umuzun, Türk Metal 1963 ile karşılaşmasında futbolcularımız Filistinli Müslüman kardeşlerimize destek için sahaya çıktı. Taraftarımız ellerinde Filistin bayrakları ile zulme dur dedi. Kalbi kardeşlik bilinci ile atan tüm taraftarımıza, futbolcularımıza, Kulüp Başkanımız Özkan Yıldırım ve yönetim kadrosuna teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Çarşambaspor, ligin 6. haftasında evinde ağırladığı grup lideri Türk Metal 1963 Spor'a 1-0 mağlup oldu. - SAMSUN