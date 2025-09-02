Carlos Alcaraz ve Jessica Pegula ABD Açık'ta Yarı Finale Yükseldi
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz ve ABD'li Jessica Pegula yarı finale yükseldi. Alcaraz, Çek Jiri Lehecka'yı 3-0 yenerek kariyerinin 9. grand slam yarı finaline ulaştı. Pegula ise Barbora Krejcikova'yı mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İspanyol Carlos Alcaraz ve ABD'li Jessica Pegula, yarı finale çıktı.
New York kentinde düzenlenen turnuvada korta çıkan 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Çek Jiri Lehecka (20) ile karşılaştı.
Bir saat 56 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenen Alcaraz, kariyerinin 9. grand slam yarı finaline yükseldi.
Şu ana kadar set vermeyen 22 yaşındaki tenisçi, yarı finalde Novak Djokovic-Taylor Fritz maçının galibiyle eşleşecek.
Tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, dünya klasmanının 62 numarası Barbora Krejcikova'yı 6-3'lük setlerle yenerek son 4 isim arasına kaldı.
Geçen yılın finalisti Pegula, yarı finalde Aryna Sabalenka-Marketa Vondrousova maçının kazananıyla karşılaşacak.