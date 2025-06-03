Carlos Alcaraz, Roland Garros'ta Yarı Finale Yükseldi

Carlos Alcaraz, Roland Garros'ta Yarı Finale Yükseldi
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Fransa Açık'ta Carlos Alcaraz, çeyrek finalde Tommy Paul'u 3-0 yenerek yarı finale çıktı. Alcaraz, 1 saat 34 dakika süren maçta etkileyici bir performans sergileyerek rakibini setlerde 6-0, 6-1 ve 6-4'lük skorlarla mağlup etti.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Carlos Alcaraz, Tommy Paul'u 3-0 yenerek yarı finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. günündeki tek erkekler çeyrek final maçında 2 numaralı İspanyol tenisçi Alcaraz ile ABD'li raket Paul karşılaştı.

Alcaraz, 1 saat 34 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-0, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

22 yaşındaki sporcu, yarı finalde İtalyan tenisçi Lorenzo Musetti'yle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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