Carlos Alcaraz, ATP Finalleri'nde İkinci Galibiyetini Elde Etti
İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ATP Finalleri'nde ABD'li raket Taylor Fritz'i yenerek 2'de 2 yaptı. Alcaraz, galibiyetinin ardından rahatladığını ve rakibinin zayıf noktalarını bulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ABD'li raket Taylor Fritz'i mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
İtalya'nın Torino şehrindeki Pala Alpitour Arena'da oynanan karşılaşmada rakibini 6-7, 7-5 ve 6-3'lük setlerle yenen Alcaraz, turnuvadaki 2. galibiyetini aldı.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Alcaraz, "Maç boyunca yaşadığım her şey sayesinde galibiyetten sonra gerçekten rahatladım. Topu ilk turdaki kadar iyi hissetmiyordum ama geri dönüp onun zayıf noktasını bulduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Sırp yıldız Novak Djokovic, omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekilmişti.