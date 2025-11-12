Haberler

Carlos Alcaraz, ATP Finalleri'nde İkinci Galibiyetini Elde Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ATP Finalleri'nde ABD'li raket Taylor Fritz'i yenerek 2'de 2 yaptı. Alcaraz, galibiyetinin ardından rahatladığını ve rakibinin zayıf noktalarını bulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, ABD'li raket Taylor Fritz'i mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

İtalya'nın Torino şehrindeki Pala Alpitour Arena'da oynanan karşılaşmada rakibini 6-7, 7-5 ve 6-3'lük setlerle yenen Alcaraz, turnuvadaki 2. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Alcaraz, "Maç boyunca yaşadığım her şey sayesinde galibiyetten sonra gerçekten rahatladım. Topu ilk turdaki kadar iyi hissetmiyordum ama geri dönüp onun zayıf noktasını bulduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sırp yıldız Novak Djokovic, omzundaki sakatlık nedeniyle ATP Finalleri'nden çekilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.